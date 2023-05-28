Маск раскритиковал сенатора США за слова о «смерти россиян»

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Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск отреагировал на заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма о пользе трат Вашингтона в конфликт на Украине. Под твитом издания Zero Hedge, где приводились слова Грэма о «наилучшем вложении средств когда-либо», Маск задался вопросом «когда-либо?» Абсолютное большинство пользователей согласились, что считать траты на убийство людей «чем-то приятным является проявлением психопатии»

Многие также добавили, что Грэм является истинным лицом американской политической системы и призвали перестать спонсировать конфликт на Украине.

Ранее сенатор Грэм в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что россияне умирают и это «самая удачная трата денег американскими властями». Законодатель добавил, что США продолжат поддерживать Украину. Украинский лидер в свою очередь поблагодарил Грэма за вклад в укрепление обороноспособности ВСУ. В прошлом году законодатель призвал к убийству российского лидера Владимира Путина, а также отдать Киеву любое оружие, которое необходимо ВСУ.