Песков, Захарова, Медведев ответили на призыв США «убивать русских»: цитаты Сенатор Линдси Грэм заявил, что «россияне умирают» и это «самая удачная трата денег властями США»

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Линдси Грэм

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что «россияне умирают» и это «самая удачная трата денег властями США». В прошлом году он же призвал к устранению президента России Владимира Путина, а также ратовал за передачу Киеву «любого оружия, которое необходимо Вооруженным силам Украины (ВСУ)». На одобрение Грэмом «убийства русских» ответили не только в России, но и в США. Подробнее о реакции официальных лиц — в материале NEWS.ru.

Что сказал сенатор Грэм об убийстве россиян

В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским американский сенатор Линдси Грэм заявил, что «россияне» умирают и это «самая удачная трата денег американскими властями».

«Русские умирают <...>. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — сказалГрэм.

Сенатор добавил, что США продолжат поддерживать Украину. Украинский лидер поблагодарил Грэма за вклад в укрепление обороноспособности ВСУ.

Что ответил Грэму Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал американского сенатора Линдси Грэма позором для США после его высказывания об «инвестиции» в смерть русских.

«Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов», — сказал Песков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Как Мария Захарова прокомментировала призыв «убивать русских»

Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале напомнила Грэму о том, что поддержка США нацистского режима в Германии привела к холокосту. Она перечислила американские компании, которые сотрудничали с представителями и организациям Третьего рейха, среди которых «Форд», «Дженерал Моторс», «Кодак», нефтяной гигант «Стандарт Ойл», банк JPMorgan Chase & Co. Захарова напомнила, что это привело к страшным последствиям.

«Сенатору Грэму есть с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и холокосту. Теперь миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима. В этой связи хотелось бы напомнить сенаторам и всем американским выгодополучателям, чем закончилась предыдущая авантюра», — написалаЗахарова.

Во втором посте Мария Захарова подчеркнула, что американский сенатор Грэм не одинок в своей «нацистской риторике».

«Вы думаете, что он уродское исключение? Что американская система такое чудище не может породить? Ошибаетесь. Напомню, что в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом Джордж Буш (младший из династии американских президентов) ровно так и сказал, полагая, что общается с киевским режимом: „Ваша задача — убить как можно больше русских“. После того как мы об этом заявили на брифинге, американская пропаганда начала отыгрывать назад, делая упор на том, что Буш не во власти. Ещё как во власти и Буш, и Грэм. Так они ещё и не всё говорят, что прописано в американских доктринальных документах», — отметила она.

Фото: мид Мария Захарова

Кем назвал Грэма Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал американского сенатора Линдси Грэма старым дураком. Он напомнил, что в США за деньги убивают не только простых людей, но и политиков.

«Старый дурак сенатор Линдси Грэм сказал, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских. Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов», — написал Медведев.

Он порекомендовал Грэму вспомнить судьбу Роберта Кеннеди, сенатора Хьюи Лонга, конгрессмена Джона Мильтона Эллиотта и других американских политиков, застреленных в разные годы.

Как отреагировали на слова об убийстве русских в Совфеде и Госдуме

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным отношениям Сергей Цеков заявил NEWS.ru, что Грэм является «типичным представителем американского сообщества с моралью убийцы, для которых убивать людей, в том числе американцев, — совершенно нормальная история». Он выразил сожаление, что такие люди влияют на внешнюю политику США. Цеков считает, что со временем американским политикам придется каяться за подобные слова.

«Грэм говорит об убийстве россиян, а по большому счету славян как со стороны России, так и Украины, для него это, видимо, самое большое удовольствие, даже скрыть его не может. В принципе, он американец, а Зеленский — не славянин, для него по большому счету тоже убийства славян не очень беспокоят, поэтому и бросает граждан Украины на эту братоубийственную войну, которую они вместе с американцами и спровоцировали», — отметил Цеков.

Сенатор добавил, что сейчас американцы «целуют ноги тем, кого они убивали в XVIII, XIX веке, и каются перед ними».

«Придет время, и, я думаю, будут каяться перед россиянами и гражданами Украины, которые в подавляющем большинстве тоже русские по национальности. Хорошо, что Грэм озвучил эти черты. Граждане РФ видят, с кем мы имеем дело», — подчеркнул Цеков.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал признанием в сатанизме слова американского сенатора США Линдси Грэма об убийстве русских. По его мнению, подобное заявление отражает всю суть идеологии Белого дома.

«Определенному кругу людей в США не интересен процветающий мир, им интересны заработки. Там, где наша страна говорит о мире, они мечтают о кровопролитии, там, где мы вынуждены лить кровь, они подсчитывают, сколько на этом заработали», — приводит слова Белика РИА Новости.

Фото: Совет Федерации Сергей Цеков

Какой вопрос задал Грэму Маск

На заявление американского сенатора также отреагировал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Под твитом издания Zero Hedge, где приводились слова Грэма о «наилучшем вложении средств когда-либо», предприниматель задался вопросом: «Когда-либо?».

Большинство пользователей согласились с Маском в том, что считать траты на убийство людей «чем-то приятным является проявлением психопатии». Многие также добавили, что Грэм является истинным лицом американской политической системы и призвали перестать спонсировать конфликт на Украине.

Чем еще Грэм угрожал России

В январе 2023 года Грэм заявил, что поставки танков Украине якобы способны остановить наступление ВС РФ и даже вытеснить их с контролируемых территорий, «сломав хребет» российской армии без участия иностранных солдат.

В марте обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин обвинил Грэма в разжигании полноценного военного конфликта с Россией за его высказывания об инциденте с беспилотником MQ-9 Reaper. Тогда сенатор заявлял, что США «должны сбивать российские самолеты, если те перехватывают американские дроны».

В марте 2022 года Грэм заявил, что человек, который «уберет этого парня [намек на президента России Владимира Путина], окажет стране и миру большую услугу». В ответ посольство РФ в США потребовало от американских властей объяснений и осуждения этих слов. 4 марта в Белом Доме заявили, что слова Грэма о Путине — это не позиция правительства США. ООН на фоне высказываний сенатора о российском лидере призвала избегать подобной риторики.

Читайте также:

«Старый дурак»: Медведев ответил на слова Грэма об убийствах русских

Песков назвал сенатора Грэма позором для США из-за слов о смерти русских

«Будут каяться»: в СФ ответили ликовавшему от смерти россиян сенатору США

Захарова напомнила американскому сенатору о роли США в холокосте

Маск раскритиковал сенатора США за слова о «смерти россиян»