Сенатор Грэм пообещал «сломать хребет» российской армии на Украине

Фото: marine_corps/Digital/Global Look Press

Основной боевой танк США M1 Abrams

Поставки танков Украине способны остановить наступление ВС РФ и даже вытеснить их с контролируемых территорий, «сломав хребет» российской армии без участия иностранных солдат, заявил изданию Spiegel американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. По его словам, российские войска планируют наступление для продвижения на востоке Украины, однако этого можно избежать, обеспечив Украину необходимым оружием и разведданными.

Я считаю, что у нас есть возможность, которая выпадает только раз в поколение: сломать хребет российской армии, не отправляя на поле боя американских или немецких солдат. Украинцы могут победить русских, если мы обеспечим их оружием и разведданными, — заявил Грэм.

Грэм подчеркнул, что вторгаться на территорию России никто не собирается, однако если не поставить Россию «на место», в Европе начнутся войны, а китайцы убедятся в слабости Запада. По его словам, украинцы способны довольно быстро разобраться в любой поставляемой им системе оружия.

Ранее источники в Белом доме сообщили, что процесс передачи вооруженным силам Украины танков Abrams может занять месяцы и даже годы. По их данным, танки будут отправлены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, что предполагает заключение министерством соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление техники и средств напрямую из запасов Пентагона. Это может означать, что танки в распоряжение Украины поступят не скоро.