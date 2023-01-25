Reuters: поставка танков Abrams Украине может растянуться на годы

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Основной боевой танк США M1 Abrams

Процесс передачи вооруженным силам Украины танков Abrams может занять месяцы и даже годы, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме. По их данным, танки будут отправлены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, что предполагает заключение министерством соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление техники и средств напрямую из запасов Пентагона. Это может означать, что танки в распоряжение Украины поступят нескоро.

Возможно, администрация Байдена могла бы использовать процесс USAI, чтобы купить Abrams у союзников, у которых они есть, отремонтировать их, а затем отправить на Украину. Процесс может занять месяцы и даже годы, — сказал источник.

Washington Post также отмечает, что танки Abrams точно не будут доставлены на Украину до весны. ABC со ссылкой на американского чиновника сообщает, что Украина получит танки через год, в том числе из-за необходимости заключения контрактов с производителями.

Ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на неназванного представителя Пентагона сообщил о том, что президент США Джо Байден готов передать украинской армии десять танков Abrams. Согласно сообщению телеканала, этот шаг может помочь Берлину принять решение по поставкам Киеву танков Leopard 2.

При этом пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что в настоящее время США не готовы объявить о поставке на Украину танков Abrams.

Тем временем агентство Anadolu сообщило, что президент США Джо Байден может объявить об отправке танков Abrams уже на этой неделе: пакет военной помощи составит от 30 до 50 танков.