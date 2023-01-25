Названо число танков, которые Байден готов отправить на Украину Anadolu: США направят Украине от 30 до 50 танков Abrams на этой неделе

Фото: Master Sgt. Matthew Plew/Keystone Press Agency/Global Look Press

Основной боевой танк США M1 Abrams

США могут направить Украине танки M1Abrams на этой неделе, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на представителя американской администрации. Пакет военной помощи включает в себя батальон Abrams, что составит от 30 до 50 танков.

Президент Байден объявит о предоставлении Украине танков M1 Abrams на этой неделе, самое раннее — завтра, [25 января], — заявил чиновник.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США находятся в постоянном контакте с Украиной и другими союзниками и будут оказывать необходимую поддержку Украине «до конца», несмотря на некоторые трудности с поставками танков.

Ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на неназванного представителя Пентагона сообщил о том, что президент США Джо Байден готов передать украинской армии десять танков Abrams. Согласно сообщению телеканала, этот шаг может помочь Берлину принять решение по поставкам Киеву танков Leopard 2.

При этом пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что в настоящее время США не готовы объявить о поставке на Украину танков Abrams. Райдер подчеркнул, что когда Вашингтон будет готов объявить о подобной поставке, Минобороны страны непременно даст знать об этом.