Политолог оценил шанс выдачи России сенатора Грэма Политолог Светов: Россия может требовать от других стран выдачи сенатора Грэма

Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global look Press

Линди Грэм

Объявление в розыск МВД России сенатора США Линдси Грэма является хорошей реакцией на его русофобские высказывания, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политический обозреватель Юрий Светов. По мнению эксперта, несмотря на небольшую вероятность выдачи сенатора России, возбуждать уголовное дело против него можно было еще раньше.

Полагаю, нам можно последовать примеру американцев, которые требуют ареста российских граждан со стороны других стран и выдачи их США. Да, вероятность, что того же Грэма нам выдадут, очень небольшая, но ему и ему подобным нельзя спускать с рук недостойные поступки, — отметил Светов.

Обозреватель напомнил, что Грэм, который был близким другом злостного врага России сенатора Маккейна, ранее уже позволял себе резонансные заявления, в частности, призвав к убийству Владимира Путина.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин объявил в розыск сенатора США Линдси Грэма. Причиной для возбуждения уголовного дела явилось якобы имевшее место высказывание политика о том, что смерти русских в ходе конфликта на Украине — это «лучшая из инвестиций» Вашингтона.

Позднее агентство Reuters сообщило, что фраза сенатора оказалась вырвана из контекста. В реальности слова про «удачное вложение американских денег» и «гибель русских» были произнесены в разные моменты беседы сенатора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Офис украинского лидера предоставил полный текст комментариев Грэма, из которых стало очевидно, что между двумя его заявлениями нет прямой связи.