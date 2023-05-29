МИД России заявил о попытке оправдать «людоедские» слова сенатора США В МИД назвали циничной попытку оправдать заявления сенатора США Грэма

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Линдси Грэм

В МИД России назвали циничной попытку оправдать «людоедские» заявления американского сенатора Линдси Грэма об убийствах русских людей. В заявлении, опубликованном в Telegram-канале российского дипведомства, назвали позорной и нелепой информацию агентства Reuters о том, что высказывания Грэма были вырваны из контекста, и заявили, что зарубежные СМИ и сам Грэм таким образом «включили дурака».

«Оказывается», сенатор Грэм сказал не так и не то. Как и в случае с аналогичными людоедскими измышлениями бывшего президента США Джорджа Буша — младшего, в ход пошли нелепые и позорные оправдания: дескать, слова сенатора вырваны из контекста, имела место «склейка» и так далее, — следует из публикации МИД РФ.

Накануне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении сенатора. Следователи должны будут оценить высказывания чиновника из США с точки зрения правовых норм.

Поводом для этого стали приписанные Грэму слова, которые он произнес во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда сообщалось, что Грэм якобы назвал смерть россиян «самой удачной тратой денег» американскими властями. Позднее Reuters сообщило, что фраза сенатора оказалась вырвана из контекста. В реальности слова про «удачное вложение американских денег» и «гибель русских» были произнесены в разные моменты беседы. Офис президента Украины показал полный текст комментариев Грэма, из которых стало очевидно, что между двумя его заявлениями нет прямой связи.