Артемовск превратился в «мясорубку» для ВСУ: новости СВО на вечер 7 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО РФ

7 марта в Минобороны России сообщили последние новости о ходе специальной военной операции на Украине. В свежей сводке говорится, что за сутки Вооруженные силы РФ уничтожили на Донецком направлении свыше 75 военнослужащих ВСУ, также в ДНР сбили украинский самолет СУ-24. Потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки составили до 125 военнослужащих и семь единиц техники, а на Купянском направлении уничтожены более 30 военных ВСУ, танк и польская самоходка Krab. На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили свыше 60 военных ВСУ, а также САУ М109 Paladin и систему М777. Также войска РФ уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки в ДНР, а на Херсонском направлении уничтожили до 35 военных и две гаубицы Д-30.

Также в ЛНР российскими десантниками был уничтожен украинский беспилотник «Лелека-100», предназначенный для ведения разведывательных операций. БПЛА был обнаружен на расстоянии 1,5 км от позиций на западном направлении.

Вооруженные силы Украины предприняли попытку предотвратить полное окружение Артемовска, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко. По его словам, с этой целью началась переброска относительно боеспособных подразделений в западную часть города.

У украинских войск практически не осталось возможностей для наступления в районе Сватово и Кременной, заявил в эфире телеканала «Рада» офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко. По его словам, численность российских войск на этом направлении втрое превышает численность ВСУ.

Украинская армия начала покидать Артемовск еще две недели назад, сообщает издание RedaktionsNetzwerk Deutschland со ссылкой на слова австрийского полковника Маркуса Райснера. По его словам, сначала эвакуировали военную технику, а сейчас начинается эвакуация пехотных частей. Обозреватель газеты Bild Джулиан Репке высказал мнение, что в Киеве больше всего опасаются сценария, при котором российские силы сомкнут кольцо вокруг Артемовска, потому что тогда город повторит судьбу Мариуполя, и в плен попадут тысячи солдат Вооруженных сил Украины.

В свою очередь, советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска взяли под контроль почти половину Артемовска, тогда как украинские бойцы стараются покинуть город группами по проселочным дорогам. Он также допустил, что вооруженные силы Украины могут попробовать прорваться в Артемовске, чтобы попытаться удержать город. По его словам, город превратился в «мясорубку» для сил ВСУ, но Киев бросает туда все новые силы.

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что взятие под контроль Артемовска позволит российским войскам вести наступление вглубь обороны ВСУ. Шойгу сообщил, что в ходе действий на Донецком и Купянском направлениях ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка. Министр также озвучил потери ВСУ, которые только в феврале увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч военнослужащих.

Между тем в Купянском районе Харьковской области прогремели взрывы, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в 11:32 мск тревогу объявили в Киеве и области, а затем предупреждение распространилось на всю страну.

В это же время под Донецком прошли испытания противодронного ружья «Гарпия». Под воздействием «Гарпии» на расстоянии от 500 метров до двух километров беспилотник теряет связь с пультом оператора дрона и либо замирает на месте, либо уходит на базу взлета. «Домашняя точка» также может сместиться под воздействием комплекса, и тогда БПЛА улетает на посадку в направлении, неизвестном оператору.

Также Минобороны России показало кадры уничтожения позиций ВСУ отечественными танками Т-72Б3М, Т-72БМ и Т-90М «Прорыв», продемонстрировав выезд танков на рубежи, а также ведение огня по противнику. Отмечается, что при выполнении боевых задач разведчик, корректировавший стрельбу, оказaлся под минометным обстрелом, но продолжил работу. Более того, он cмог вычислить и передать танкистам координаты орудий, из которых подрaзделения ВСУ вели огонь.