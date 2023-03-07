В ДНР допустили попытку прорыва ВСУ в Артемовске Советник главы ДНР Гагин допустил попытку прорыва ВСУ в Артемовске с целью удержать город

Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вооруженные силы Украины могут попробовать прорваться в Артемовске, чтобы попытаться удержать город, заявил в эфире телеканала «Россия-24» советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, город превратился в «мясорубку» для сил ВСУ, но их руководство бросает туда все новые силы.

Не исключаю попыток прорыва с тем, чтобы попытаться его [Артемовск] удержать, — сказал Гагин.

Ранее он сообщил, что российские войска взяли под контроль почти половину Артемовска, тогда как украинские бойцы стараются покинуть город и пытаются делать это группами, передвигаясь по проселочным дорогам. В свою очередь, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ предприняли попытку предотвратить полное окружение Артемовска, начав переброску относительно боеспособных подразделений в западную часть города. Он добавил, что были усилены позиции на путях снабжения. Кроме того, из Часова Яра усилилась работа артиллерии.

Немецкий журналист Джулиан Репке заявил, что если российские силы сомкнут кольцо вокруг Артемовска, то в плен попадут тысячи солдат Вооруженных сил Украины, чего больше всего опасаются в Киеве. Он напомнил, что похожие события уже происходили в Мариуполе.