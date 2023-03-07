В ЛНР заявили о попытке ВСУ помешать полному окружению Артемовска Марочко: ВСУ начали переброску боеспособных подразделений на запад Артемовска

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку предотвратить полное окружение Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко. По его словам, с этой целью началась переброска относительно боеспособных подразделений в западную часть города.

Командование ВФУ пытается предотвратить полное окружение Артемовска. С этой целью отмечена переброска более-менее боеспособных подразделений на запад населенного пункта, — написал Марочко.

Он добавил, что были усилены позиции на путях снабжения. Кроме того, из Часова Яра усилилась работа артиллерии.

7 марта боец ВСУ рассказал, что подразделения украинских войск отступают от Артемовска маленькими группами. По его словам, город падет, поскольку украинские войска почти полностью окружены.

Ранее немецкий журналист Джулиан Репке заявил, что если российские силы сомкнут кольцо вокруг Артемовска, то в плен попадут тысячи солдат Вооруженных сил Украины — именно такого сценария больше всего опасаются в Киеве. Он напомнил, что похожие события уже происходили в Мариуполе.