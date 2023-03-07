Боец ВСУ рассказал об отступлении из Артемовска маленькими группами AFP: украинский солдат заявил, что ВСУ уходят из Артемовска маленькими группами

Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подразделения украинских войск отступают от Артемовска (украинское название — Бахмут) маленькими группами, рассказал AFP неназванный боец ВСУ. Он заявил французскому агентству, что город падет.

Бахмут падет... Мы почти окружены. Подразделения постепенно отступают маленькими группами, — сказал солдат.

По данным агентства, боец чинил танк около города Часов Яр, который расположен примерно в 10 километрах от Артемовска. По словам украинского военного, Артемовск с Часовым Яром в настоящее время связывают лишь разбитые дороги. Застрявшие на них танки могут оказаться мишенями для российской артиллерии, уточнил он.

Ранее юрист и командир подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что города в ДНР, которые находятся вблизи Артемовска, могут принять на себя весь удар, если украинские части уйдут из этого населенного пункта. «Весь ад» должен остаться в Артемовске, отметил он.