На Украине испугались последствий отступления из Артемовска Командир ВСУ Ярославский: из-за сдачи Артемовска под ударом окажется Краматорск

Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Юрист и командир подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что города в ДНР, которые находятся вблизи Артемовска (украинское название — Бахмут), могут принять на себя весь удар, если украинские части уйдут из этого населенного пункта. «Весь ад» должен остаться в Артемовске, отметил он в эфире телеканала «Рада».

Люди должны понимать, что если сейчас ВСУ отпустят Бахмут, несмотря на жертвы, которые мы принесли <...>, мы перенесем этот ад, который сейчас там происходит, в другие города. Например, Часов Яр, Краматорск и другие. Не факт, что они (российские военные — NEWS.ru) остановятся, если мы сдадим Бахмут. Ад в Бахмуте мы должны сдерживать там, — подчеркнул командир.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин ранее заявил, что украинская сторона потеряла при защите Соледара и Артемовска десятки тысяч человек. Она сейчас не способна на контрнаступление, считает он. О потерях наиболее подготовленных украинских подразделений в последние месяцы в районе Артемовска 5 марта сообщила газета Wall Street Journal.

Ранее сообщалось, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в украинских войсках существует консенсус относительно продолжения обороны города Артемовск. Его целью в беседе он назвал истощение сил противника.