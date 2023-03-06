В Киеве заявили о консенсусе в ВСУ по вопросу Артемовска Подоляк: в ВСУ существует консенсус по вопросу продолжения обороны Артемовска

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Михаил Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в украинских войсках существует консенсус относительно продолжения обороны города Артемовск (украинское название — Бахмут) на востоке страны. Его целью в беседе с AFP он назвал истощение сил противника.

Пресс-служба «Конкорд» опубликовала ранее в Telegram-канале заявление основателя компании Евгения Пригожина, который сообщил, что украинские военные формируют соединения вокруг Артемовска. Согласно данным предпринимателя, эти группировки должны помешать российским штурмовым отрядам блокировать город.

Среди военных существует консенсус относительно необходимости продолжать оборону города и истощения вражеских сил, одновременно выстраивая... новые линии обороны на случай изменения ситуации, — подчеркнул Подоляк.

При этом заявление советника последовало как дополнение утверждений пресс-службы президента Украины об отсутствии противоречий между Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным по вопросу необходимости защищать Артемовск, о чем рассказала газета Bild.

Ранее пресс-служба офиса Зеленского сообщила, что на Украине не готовы мириться с поражением в Артемовске, а Валерий Залужный согласен с позицией президента о продолжении боев и усилении позиций в городе.