Главком ВСУ выступил за продолжение боев и усиление позиций в Артемовске

Фото: МО Украины

На Украине не готовы мириться с поражением в Артемовске. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение боев и усиление позиций в городе, говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте, — сказано в сообщении.

По информации The Wall Street Journal, за последние несколько месяцев Вооруженные силы Украины потеряли под Артемовском несколько лучших армейских подразделений. Были разгромлены самые эффективные боеспособные части. Вместо них Киев перебросил в регион подразделения с разным уровнем подготовки и мотивации. Это привело к сложностям во взаимодействии между ними и стало одной из причин потери контроля над рядом населенных пунктов, отмечает WSJ.

Экс-подполковник армии США Даниэль Дэвис ранее заявил, что после сдачи Артемовска украинские военные столкнутся с недостаточной мощью своих войск для наступления. По его словам, Россия успела подготовить значительные оборонительные рубежи в регионе. Дэвис подчеркнул, что время покажет, «насколько дорого ВСУ обойдется сдача Артемовска».