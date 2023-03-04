В США рассказали о последствиях сдачи Артемовска для ВСУ 19FortyFive: наступательная мощь ВСУ ослабнет после сдачи Артемовска

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Экс-подполковник армии США Даниэль Дэвис в статье для 19FortyFive заявил, что после сдачи Артемовска украинские военные столкнутся с недостаточной мощью своих войск для наступления. Военный эксперт отметил, что Россия успела подготовить значительные оборонительные рубежи в регионе. По его словам, время покажет «насколько дорого ВСУ обойдется сдача Артемовска».

Только время покажет, насколько дорого ВСУ обойдется потеря Артемовска, но что можно сказать точно, так это то, что их наступательная мощь будет слабее, чем она могла бы быть, — написал Дэвис.

Бывший американский военный при этом не стал называть примерные потери Киева в битве за сохранение контроля над Артемовском.

Ранее командир подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» заявил, что украинское военное начальство дало ему срочный приказ отводить войска из Артемовска. Он отметил, что войска пробыли в городе 110 дней, после чего было принято решение об их отводе. Новое место дислокации «Птиц Мадьяра» он не назвал.

Президент Латвии Эгилс Левитс ранее рассмешил украинского лидера Владимира Зеленского словами о необходимости восстановления территориальной целостности Украины после победы ВСУ. Видеозапись выступления лидеров была опубликована на официальной странице офиса президента Украины на YouТube. После этого заявления Зеленский посмотрел на своего коллегу и рассмеялся.