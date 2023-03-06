На Западе оценили потери ВСУ в Артемовске WSJ сообщила о потере в последние месяцы наиболее подготовленных частей ВСУ в Артемовске

Фото: МО Украины

По информации The Wall Street Journal, за последние несколько месяцев Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли под городом Артемовск несколько своих лучших армейских подразделений. Сообщается, что были разгромлены самые эффективные боеспособные части.

Вместо них Киев перебросил в регион подразделения с разным уровнем подготовки и мотивации. Это привело к сложностям во взаимодействии между ними и стало одной из причин потери контроля над рядом населенных пунктов в пользу российских войск.

Ранее Пригожин заявил, что Артемовск фактически окружен российскими войсками. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом дать возможность уйти из города старикам и детям, воюющим на стороне ВСУ.

После этого глава подразделения ВСУ Мадьяр заявил, что украинское командование дало ему срочный приказ отводить войска из Артемовска. Он отметил, что солдаты ВСУ пробыли в городе 110 дней, после чего было принято решение об их отводе. Новое место дислокации «Птиц Мадьяра» он не назвал.

Экс-подполковник армии США Даниэль Дэвис заявил, что после сдачи Артемовска украинские военные столкнутся с недостаточной мощью своих войск для наступления. Военный эксперт отметил, что Россия успела подготовить значительные оборонительные рубежи в регионе. По его словам, время покажет, «насколько дорого ВСУ обойдется сдача Артемовска».