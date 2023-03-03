Украинским военным приказали срочно покинуть Артемовск Командир ВСУ Мадьяр сообщил о срочном приказе командования покинуть Артемовск

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Военное командование ВСУ дало срочной приказ командиру подразделения «Птицы Мадьяра» отводить войска из Артемовска (украинское название — Бахмут), об этом рассказал сам Мадьяр в своем Telegram-канале. Он отметил, что войска пробыли в городе 110 дней, после чего было принято решение об их отводе. Новое место дислокации «Птиц Мадьяра» он не назвал.

Ночью 2 марта подразделение «Птицы Мадьяра» получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута на новое место. Какие причины перевода в критический момент для Бахмута, когда мы тут пробыли 110 дней боевых дежурств? Я в первую очередь военный, поэтому не буду комментировать приказы командования обороны Артемовска. Выполняем приказ, — сказал Мадьяр.

Ранее Мадьяр опубликовал в Сети видеоролик, в котором он и другие военные говорят о ситуации в Артемовске. Один из военных сообщил, что украинские войска теряют одну-две роты за день, и выразил мнение о том, что город нужно покинуть и подготовить новые позиции для обороны.

До этого советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский сказал, что украинские войска, которые в последние месяцы участвуют в ожесточенных боях в районе Артемовска, могут провести «стратегическое отступление» из города. Телеканал CNN также сообщил, что положение украинских войск под Артемовском значительно хуже, чем признают в Киеве.