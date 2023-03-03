«Клещи сжимаются»: Пригожин сообщил о фактическом окружении Артемовска Пригожин заявил о фактическом окружении Артемовска

Фото: МО РФ

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram сообщение своего руководителя Евгения Пригожина, в котором тот заявил, что Артемовск (украинское название — Бахмут) фактически окружен российскими войсками. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом дать возможность уйти из города старикам и детям, воюющим на стороне ВСУ.

Я обращаюсь к президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому. Уважаемый Владимир Александрович, подразделения ЧВК «Вагнер» практически окружили Бахмут. Осталась одна дорога. Клещи сжимаются. Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей. Они бьются, но жизнь их под Бахмутом коротка — день-два. Дайте возможность им покинуть город. Город фактически окружен, — говорится в видеообращении Пригожина.

Ранее командир подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» заявил, что украинское военное начальство дало ему срочный приказ отводить войска из Артемовска. Он отметил, что войска пробыли в городе 110 дней, после чего было принято решение об их отводе. Новое место дислокации «Птиц Мадьяра» он не назвал.