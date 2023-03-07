Артемовску предрекли судьбу Мариуполя Bild: в плен в Артемовске попадут тысячи солдат ВСУ

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Улицы Артемовска и масштабы боев за город

Если российские силы сомкнут кольцо вокруг Артемовска, то в плен попадут тысячи солдат Вооруженных сил Украины — именно такого сценария, по мнению обозревателя газеты Bild Джулиана Репке, больше всего опасаются в Киеве. Он напомнил, что похожие события уже происходили в Мариуполе, когда в плену оказалось около двух тысяч бойцов ВСУ.

Они опасаются наихудшего сценария — замыкания российского кольца осады вокруг Бахмута. В этом случае в плен попадут сотни, а может быть, и тысячи украинских солдат. Ужасный сценарий, который Украина уже с трудом переварила в случае с Мариуполем. Тогда в плен к русским попало почти 2000 украинских бойцов, — рассказал Репке.

Ранее боец ВСУ рассказал, что подразделения украинских войск отступают от Артемовска маленькими группами. По его мнению, город падет, поскольку украинские войска почти полностью окружены.

Командир подразделения ВСУ Денис Ярославский 7 марта заявил, что города в ДНР, которые находятся вблизи Артемовска, могут принять на себя весь удар, если украинские части уйдут из города. По его мнению, «весь ад должен остаться в Артемовске».