В ДНР заявили, что ВС России взяли под контроль почти половину Артемовска Советник врио главы ДНР Гагин: ВС РФ взяли под контроль почти половину Артемовска

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские войска к настоящему моменту взяли под контроль почти половину Артемовска, заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин. Этот город находится на подконтрольной Киеву территории. Гагин в эфире телеканала «Россия 24» подчеркнул, что в настоящее время украинские бойцы стараются покинуть Артемовск.

Наша артиллерия, наша техника и наши войска уже в городе. Они контролируют практически половину Артемовска, — сказал советник врио главы ДНР.

По словам Гагина, пытающиеся убежать из Артемовска бойцы ВСУ стараются делать это группами. Он добавил, что украинцы бегут проселочными дорогами. Также Гагин не исключил возможности прорывов из самого города.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко говорил, что ВСУ предприняли попытку предотвратить полное окружение Артемовска. По его словам, с этой целью началась переброска относительно боеспособных подразделений в западную часть города.

Марочко добавил, что были усилены позиции на путях снабжения. Кроме того, из Часова Яра усилилась работа артиллерии.