Взрывы прогремели под Купянском в Харьковской области «Харьков Life»: взрывы слышны в Купянском районе Харьковской области

Взрывы прогремели в Купянском районе Харьковской области, сообщило украинское издание «Харьков Life». По всей территории Украины 7 марта была объявлена воздушная тревога — согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в 11:32 мск тревогу объявили в Киеве и области, а затем предупреждение распространилось на всю страну.

Обстрел Купянского района, — говорится в сообщении украинского издания.

5 марта украинские власти сообщили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в Купянске. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также сообщал о пожаре. Чиновник не уточнял, какой именно объект был поврежден, какой масштаб разрушений, и есть ли пострадавшие.

Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко 5 марта сообщал, что на Купянском направлении активизировались украинские диверсанты. На следующий день Марочко рассказал, что под Купянском отмечается движение небольших колонн ВСУ в направлении Сватово, в основном в темное время суток.

2 марта из Купянска обязали эвакуироваться детей и инвалидов. Такое решение обосновали «нестабильной ситуацией с безопасностью». В городской администрации сообщали, что на территории общины зарегистрированы 812 детей и 724 человека с инвалидностью, включая 140 маломобильных граждан. Остальным жителям предложили покинуть территорию добровольно.