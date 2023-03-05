В Купянске загорелся объект транспортной инфраструктуры Глава Харьковской ОВА: в Купянске объект транспортной инфраструктуры получил повреждения

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Объект транспортной инфраструктуры в Купянске получил повреждения, сообщил в Telegram глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. По его словам, начался пожар. Он не уточнил, какой объект был поврежден, и не смог оценить масштаб разрушений.

Сегодня утром <...> в Купянске поврежден объект транспортной инфраструктуры. Произошел пожар, — написал Синегубов.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее отметил, что украинские военные активизировали работу диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении в зоне СВО. По его словам, диверсанты пытаются разузнать о расположении российских войск, а также обнаружить слабые места ВС РФ.

Он уточнил, что украинские диверсанты выдвинулись из населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Мясожаровка Луганской Народной Республики.

Пресс-служба компании «Конкорд» ранее опубликовала сообщение своего руководителя Евгения Пригожина, в котором тот заявил, что Артемовск фактически окружен российскими войсками. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом дать возможность уйти из города старикам и детям, воюющим на стороне ВСУ.