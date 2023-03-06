В ЛНР сообщили о стягивании подкрепления ВСУ на Купянском направлении Марочко: на Купянском направлении ВСУ стягивают дополнительные силы и средства

Фото: Министерства обороны Украины

Украинские силовики в темное время суток стягивают подкрепление и дополнительные средства в районе Купянска, заявил РИА Новости военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, речь в основном идет об артиллерийских системах западного образца. Марочко подчеркнул, что движение колонн фиксировалось по направлению населенного пункта Сватово. В Минобороны предоставленные офицером сведения никак не комментировали.

Из района населенного пункта Купянск, по направлению населенного пункта Сватово отмечено движение небольших колонн вооруженных формирований Украины, которые идут в основном в темное время суток, — сообщилвоенный эксперт.

Марочко добавил, что на Купянском направлении украинские силовики стягивают не только артиллерийские системы, но и боеприпасы к ним.

Ранее Марочко говорил, что украинские военные активизировали работу диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении в зоне СВО. По его словам, диверсанты пытаются разузнать о расположении российских войск, а также обнаружить слабые места ВС РФ.

Подполковник в отставке уточнял, что украинские диверсанты выдвинулись из населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Мясожаровка Луганской Народной Республики.

До этого украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области. По последним данным, погибли двое мирных жителей и еще двое пострадали. ФСБ опубликовала видео с места атаки украинских диверсантов. На кадрах видны два легковых автомобиля. У одного из них пулями изрешечены стекла и кузов.