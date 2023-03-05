В ЛНР предупредили о появлении диверсантов на Купянском направлении Марочко: на Купянском направлении в зоне СВО активизировались диверсанты

Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинские военные активизировали работу диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении в зоне СВО, заявил в беседе с ТАСС военный обозреватель, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, диверсанты пытаются разузнать о расположении российских войск, а также обнаружить слабые места ВС РФ.

На Купянском направлении отмечена активизация ДРГ противника. <...> Отмечено выдвижение в сторону наших позиций малых групп противника. Вероятнее всего, это диверсионно-разведывательные группы ВФУ, которые пытаются собрать информацию о наших войсках, а также выявить слабые места в обороне, — сказал Марочко.

Он уточнил, что украинские диверсанты выдвинулись из населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Мясожаровка Луганской Народной Республики.

2 марта украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области. По последним данным, погибли двое мирных жителей и еще двое пострадали. ФСБ опубликовала видео с места атаки украинских диверсантов. На кадрах видны два легковых автомобиля. У одного из них пулями изрешечены стекла и кузов. На водительских местах обеих машин находятся тела мужчин. Кроме того, заметны следы крови, гильзы от стрелкового оружия, а также предметы, похожие на мины.