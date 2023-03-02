Жителей города под Харьковом обязали эвакуироваться Украинские власти объявили об эвакуации детей и маломобильных граждан из Купянска

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Обязательную эвакуацию семей с детьми и маломобильных граждан объявили в городе Купянске Харьковской области, сообщили на странице городской военной администрации в соцсети. Остальным категориям населения предложили покинуть территориальную общину добровольно. Решение приняли ввиду «нестабильной ситуации с безопасностью» по итогам заседания, состоявшегося 27 февраля. Вечером в тот же день украинские СМИ сообщали о взрывах в городе.

В Купянской территориальной общине началась обязательная эвакуация детей и маломобильных категорий населения. Такое решение было принято 27 февраля 2023 года на заседании комиссии по вопросам эвакуации, — говорится в сообщении городской администрации.

При эвакуации жителям пообещали предоставить статус переселенцев, оформить социальные выплаты и обеспечить гуманитарной помощью. По данным горадминистрации, на данный момент на территории общины зарегистрированы 812 детей и 724 человека с инвалидностью, из которых 140 маломобильны.

Днем 2 марта воздушную тревогу объявили в Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины. Предположительно, причиной стал самолет радиолокационного обнаружения, замеченный вблизи границ.