Опубликованы кадры уничтожения позиций ВСУ российскими танками Минобороны России показало кадры уничтожения позиций ВСУ танками Т-90М «Прорыв»

Фото: МО РФ

Минобороны РФ показало кадры уничтожения позиций Вооруженных сил Украины российскими танками, видео публикует РИА Новости. На видеозаписи демонстрируется работа экипажа танков Т-72Б3М, Т-72БМ и Т-90М «Прорыв», выезд на рубежи, а также ведение огня по противнику.

Для продвижения наших мотострелковых подразделений экипажи танков Т-90 выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар. В первую очередь огнем из 125-миллиметровых пушек наводчики-операторы уничтожили позиции противотанковых средств и бронетехнику противника, — сказано в сообщении ведомства.

При выполнении боевых задач разведчик, корректировавший стрельбу, оказaлся под минометным обстрелом, но продолжил работу. Более того, он cмог вычислить и передать танкистам координаты орудий, из которых подрaзделения ВСУ вели огонь.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что в случае успешного взятия Артемовска российские военные должный пойти на Краматорск, это и является главной целью ВС РФ в Донбассе. Он подчеркнул, что один из крупнейших городов в Донецкой области находится на окраине региона и в случае его покорения вся территория ДНР будет взята под контроль.