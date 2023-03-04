Полковник Литовкин назвал следующую цель ВС РФ после взятия Артемовска Полковник Литовкин: взятие Артемовска дает возможность пойти на Краматорск

В случае успешного взятия Артемовска (украинское название — Бахмут), российские военные должный пойти на Краматорск, это и является главной целью ВС РФ в Донбассе, заявил в беседе с URA.RU военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он подчеркнул, что один из крупнейших городов в Донецкой области находится на окраине региона, и в случае его покорения вся территория ДНР будет взята под контроль.

Краматорск — это главная цель, главный город, который мы должны освободить, и таким образом будет освобождена вся ДНР. Вы посмотрите на карту. Угледарская дуга: Угледар, Соледар, Артемовск, Северск. Если эту дугу, хорошо оборудованную в инженерном отношении, железобетонную, с подземельями, соляными шахтами, <...> преодолеваем, нам открывается перспектива на Краматорск. Он находится на границе ДНР. Это самый крупный город на этой территории, — сказал Литовкин.

Он отметил, что путь до Краматорска для российских военнослужащих будет труден, поскольку до него нужно продвинуться на 150 км. Тем не менее, эксперт подчеркнул, что взятие Угледарской дуги позволит проворачивать ВС РФ более существенные маневры.

Что касается оставшихся в Артемовске украинских солдат, Литовкин объяснил, что они могут быть переброшены на любой участок фронта, если успеют вовремя уйти из города.