В ЛНР сообщили об уничтожении украинского беспилотника-разведчика Зенитчик «Милага»: в ЛНР российские десантники уничтожили украинский беспилотник-разведчик «Лелека-100»

Фото: Министерство обороны РФ

В ЛНР российскими десантниками был уничтожен украинский беспилотник «Лелека-100», предназначенный для ведения разведывательных операций, сообщил РИА Новости старший стрелок-зенитчик с позывным Милага. По его словам, БПЛА был обнаружен на расстоянии 1,5 км от позиций на западном направлении.

Из крайних целей была поражена «Лелека-100», мы ее обнаружили за 1,5 километра на юго-западном направлении. После определения расстояния и азимута, высоты, мы ее поразили и сменили свою стартовую позицию, — заявил Милага.

Зенитчик добавил, что задачей его подразделения является прикрытие парашютно-десантного батальона от возможных ударов с воздуха. Кроме того, военнослужащие занимаются наблюдением за обстановкой. Как отметил Милага, работа ведется переносным зенитным ракетным комплексом «Верба».

5 марта представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками вблизи населенных пунктов Авдеевка ДНР и Двуречная Харьковской области. По его словам, там же располагались центры управления средствами радиоэлектронной борьбы противника.

Кроме того, ВКС России за сутки сбили украинский вертолет Ми-8, перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч», а также уничтожили 12 беспилотников в Харьковской, Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР.