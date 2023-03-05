ВС РФ уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ под Харьковом и в ДНР

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ

Российские военные уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками вблизи населенных пунктов Авдеевка ДНР и Двуречная Харьковской области, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, там же располагались центры управления средствами радиоэлектронной борьбы противника.

В районах населенных пунктов Авдеевка Донецкой Народной Республики и Двуречная Харьковской области уничтожены пункты управления украинскими беспилотными летательными аппаратами и средствами РЭБ, — сказал Конашенков.

Кроме того, ВКС России за сутки сбили украинский вертолет Ми-8, перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч», а также уничтожили 12 беспилотников в Харьковской, Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. А в районе населенного пункта Попов ЯР в ДНР российские военные ликвидировали пусковую установку украинского ЗРК «Бук-М1».

Ранее Конашенков сообщил, что ВС России уничтожили командный пункт «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в районе населенного пункта Марьевка в Запорожской области. На Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонской направлениях было уничтожено около 540 украинских военных.