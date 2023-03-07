В ВСУ заявили об утрате наступательного потенциала под Сватово и Кременной Офицер ВСУ Кочевенко заявил об утрате наступательного потенциала под Сватово и Кременной

Фото: МО Украины

У украинских войск практически не осталось возможностей для наступления в районе Сватово и Кременной, заявил в эфире телеканала «Рада» офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко. По его словам, численность российских войск на этом направлении втрое превышает численность ВСУ.

Сегодня в районе Сватово и Кременной идут ожесточенные бои. [Российские войска] существенно продвинулись, накопили силы. Мы, наоборот, утратили наступательный потенциал. Ситуация достаточно серьезная и напряженная, — сообщил украинский военнослужащий.

Ранее сообщалось, что российские военные вплотную приблизились к позициям украинских войск вблизи населенного пункта Кременная в ДНР. Как заявил военный эксперт подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, на этом участке фронта фактически не осталось серых зон и в некоторых местах расстояние между российскими и украинскими солдатами не превышает 40 метров, что позволяет общаться армиям двух стран без специальных средств связи.

До этого издание «Русская Весна» сообщило, что бойцы группировки «Отважные» ВС России сумели захватить еще одну украинскую опорную точку под Сватово. Предварительно российские войска обстреляли украинские позиции из артиллерийских установок, чтобы минимизировать потери среди своих бойцов, в результате боя был уничтожен украинский танк.