Российские военные взяли опорный пункт ВСУ под Сватово «РВ»: российские военные из группировки «Отважные» взяли опорный пункт ВСУ под Сватово

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Согласно информации издания «Русская Весна», бойцы группировки «Отважные» из России сумели захватить еще одну украинскую опорную точку под Сватово. Предварительно российские войска обстреляли украинские позиции из артиллерийских установок, чтобы минимизировать потери среди своих бойцов.

В результате боя был уничтожен украинский танк и нейтрализованы сопротивляющиеся военнослужащие Вооруженных сил Украины, указывает издание.

Ранее в январе этого года российский отряд, атакуя украинские позиции в районе Кременной, схватил раненого десантника, который получил первую медицинскую помощь и был доставлен в госпиталь.

Ранее командир подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» заявил, что украинское военное начальство дало ему срочный приказ отводить войска из Артемовска. Он отметил, что войска пробыли в городе 110 дней, после чего было принято решение об их отводе. Новое место дислокации «Птиц Мадьяра» он не назвал.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram сообщение своего руководителя Евгения Пригожина, в котором тот заявил, что Артемовск фактически окружен российскими войсками. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом дать возможность уйти из города старикам и детям, воюющим на стороне ВСУ.