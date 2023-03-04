ВС России вплотную приблизились к позициям ВСУ на Кременском участке Марочко: ВС России вплотную приблизились к позициям ВСУ на Кременском участке

Российские военные вплотную приблизились к позициям украинских войск вблизи населенного пункта Кременная в ДНР, заявил в беседе с РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, на этом участке фронта фактически не осталось серых зон, и в некоторых местах расстояния между российскими и украинскими солдатами не превышает 40 метров.

Южнее населенного пункта Кременная между нашими позициями и позициями противника не осталось так называемых серых зон. В некоторых районах, расстояние до противника составляет порядка 40 метров, — подчеркнул Марочко.

Он отметил, что эти обстоятельства позволяют общаться армиям двух стран без специальных средств связи.

Ранее портал «Русская Весна» сообщил, что бойцы группировки «Отважные» ВС России сумели захватить еще одну украинскую опорную точку под Сватово. Предварительно российские войска обстреляли украинские позиции из артиллерийских установок, чтобы минимизировать потери среди своих бойцов. Авторы публикации уточнили, что в результате боя был уничтожен украинский танк и нейтрализованы сопротивляющиеся военнослужащие Вооруженных сил Украины.