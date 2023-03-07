Противодронное ружье «Гарпия» испытали под Донецком РИА Новости: испытания противодронного ружья «Гарпия» прошли под Донецком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Испытания противодронного ружья «Гарпия» провели под Донецком, передает РИА Новости. Ружье протестировали на одном из наиболее распространенных в зоне спецоперации коптеров DJI Mavic Pro. Эта модель зачастую используется в качестве ударного дрона, несущего боезаряд для сброса над позициями противника. В ходе испытаний все основные параметры антидронного комплекса были подтверждены.

«Гарпия» довольно часто встречается в российских войсках в зоне СВО. Ружье работает от литий-ионной батареи. Заявленная разработчиком эффективная дальность действия — от 500 метров до двух километров.

Под воздействием «Гарпии» беспилотник теряет связь с пультом оператора дрона и либо замирает на месте, либо уходит на базу взлета. «Домашняя точка» также может сместиться под воздействием комплекса, и тогда БПЛА улетает на посадку в направлении, неизвестном оператору.

Ростех ранее анонсировал запуск серийного производства новейших средств радиоэлектронной борьбы для отражения атак БПЛА. В госкорпорации сообщали, что весной планируется начать выпуск «принципиально нового поколения авиационных и наземных средств РЭБ и борьбы с БПЛА».

В начале марта маркетплейс AliExpress заблокировал продажу беспилотников DJI для жителей России. Сама компания официально прекратила продажу коптеров в РФ в апреле 2022 года. Кроме того, приложение для управления дронами DJI перестало быть доступным для россиян в App Store.