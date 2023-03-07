Австрийский полковник: ВСУ начали отступать из Артемовска две недели назад Австрийский полковник Райснер: ВСУ начали отступать из Артемовска две недели назад

Фото: Министерство обороны Украины

Украинская армия начала покидать Артемовск (украинское название — Бахмут) еще две недели назад, сообщает издание RedaktionsNetzwerk Deutschland со ссылкой на австрийского полковника Маркуса Райснера. По его словам, сначала ВСУ эвакуировали военную технику, а сейчас начали вывоз пехотных частей.

Основная часть украинских солдат уже выведена из города. Отступление началось две недели назад, — заявил Райснер.

7 марта боец ВСУ рассказал, что подразделения украинских войск отступают от Артемовска маленькими группами. По его словам, город падет, поскольку украинские войска почти полностью окружены. Между тем подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ начали переброску относительно боеспособных подразделений в западную часть города, чтобы предотвратить полное его окружение. По его словам, были усилены позиции на путях снабжения. Кроме того, из Часова Яра усилилась работа артиллерии.

В свою очередь, немецкий журналист Джулиан Репке заявил, что если российские силы сомкнут кольцо вокруг Артемовска, то в плен попадут тысячи солдат Вооруженных сил Украины, чего больше всего опасаются в Киеве. Он напомнил, что похожие события уже происходили в Мариуполе.