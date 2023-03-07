Шойгу объяснил важность взятия Артемовска под контроль Шойгу: взятие Артемовская под контроль позволит ВС РФ наступать вглубь обороны ВСУ

Фото: MFA Russia/glloballookpress.com

Сергей Шойгу

Взятие Артемовска под контроль позволит российским войскам вести наступление вглубь обороны ВСУ, заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ. Он подчеркнул, что город является важным узлом обороны ВСУ в Донбассе, передает РИА Новости.

Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ, — сказал Шойгу.

Он сообщил, что в ходе действий на Донецком и Купянском направлениях ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка.

Также министр отметил, что западные страны действуют в рамках американской стратегии «сломить Россию силой оружия». Но, по словам Шойгу, эти действия не приводят к успехам ВСУ.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские войска взяли под контроль почти половину Артемовска, тогда как украинские бойцы стараются покинуть город и пытаются делать это группами, передвигаясь по проселочным дорогам.

В свою очередь подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ предприняли попытку предотвратить полное окружение Артемовска, начав переброску относительно боеспособных подразделений в западную часть города. Он добавил, что были усилены позиции на путях снабжения. Кроме того, из Часова Яра усилилась работа артиллерии.