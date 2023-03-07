Шойгу раскрыл потери ВСУ Шойгу: потери ВСУ в феврале увеличились более чем на 40% в сравнении с январем

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Наращиваемые НАТО поставки вооружения Киеву не приводят к успехам украинских войск на поле боя, их потери растут, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ. По его словам, которые приводит ТАСС, только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч военнослужащих.

Наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ. Только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч военнослужащих, — сказал Шойгу.

Ранее военный эксперт Константин Сивков назвал два сценария поражения Киева в ходе специальной военной операции, один из которых предполагает наступление Вооруженных сил России на востоке Украины. Он отметил, что в таком случае ВСУ понесут крупные потери, что отразится на их обороноспособности.

По словам Сивкова, невыгодным для Киева будут и наступательные операции со стороны ВСУ. Он объяснил, что в таком случае Россия отразит удар, а Украина понесет большие потери, и шансов нарастить военный потенциал для боевых действий не будет. Эксперт уточнил, что Вашингтон также сочтет такой сценарий за поражение.