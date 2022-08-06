Зачем прячут Джо Байдена У главы Белого дома, видимо, особая хворь. Политическая…

Фото: Evan Vucci - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Что за комиссия, Создатель, быть врачом главы США? В очередной раз у шефа последней сетевой империи положительный тест на СОVID-19. Создается впечатление, что старина Джо был неоднократно и последовательно инфицирован или, не дай бог, над ним ставят эксперименты по выживаемости в преклонном возрасте. Во всяком случае, неунывающий Дональд Трамп, который довольно быстро преодолел болезнь, да еще дал личные рекомендации врачам, получает лишнюю возможность позлорадствовать.

Между тем ситуация, когда президент супердержавы коротает время исключительно в компании собственной кошки, порождает немало спекуляций. Прежде всего, при всех грехах и слабостях самого Байдена многих просто ужасает перспектива перехода атрибутов власти в ручки Камалы Харрис — дамы с минимальным международным опытом, давшей уже немало поводов усомниться в ее трезвомыслии. Как говорится, из двух зол придется выбирать меньшее. Хотя для нас, по известному выражению, оба хуже. Однако уже сам факт таких опасений по поводу передачи власти, пусть косвенно, но все равно поднимает акции самого больного президента. Уж лучше спящий Джо, чем взбалмошная Харрис.

Между тем уже такой посыл порождает смутные подозрения того, что под благовидным медицинским предлогом Джо Байдена решили на некоторое время просто вывести из большой игры. Мягко изолировать от вездесущих журналистов и аналитиков. Соображений в пользу такого не столько медицинского, сколько политического вердикта вполне хватает.

Начнем с того, что Байден стал явным обременением для Партии осла. Накануне важнейших ноябрьских выборов в конгресс он не только не усиливает позиции демократов, но своими широко тиражируемыми странностями тянет ее рейтинги вниз. При всей американской федеральной децентрализации. А тут Байден уходит на второй политический план. А значит, лишен возможности лишний раз пожать руку пустоте, испугаться пасхального кролика или вдруг заговорить с невидимым собеседником.

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент США Джо Байден

Более того, затяжная болезнь, которой конца не видно, порождает волну сочувствия даже среди оппонентов Байдена. Все же в сущности добрые люди, не лишенные гена сострадания. Тем более СОVID-19 жестким катком прошелся по Соединенным Штатам. Многие потеряли близких, так что эмоциональный фон для президента создается крайне благоприятный. А его эффектный выход после преодоления последствий болезни станет дополнительным ударом по злоумышленникам, которые еще хотели бы спровоцировать отстранение Байдена путем импичмента по медицинским показаниям.

Тем более что сейчас в сложнейшей международной обстановке Байдену также предпочтительнее взять паузы под тем же медицинским предлогом. Безответственные сенаторы призывают объявить Россию государством — спонсором терроризма, но президенту пока не до разбирательства в их играх. Нэнси Пелоси летит на Тайвань, провоцируя китайского тигра, но, во-первых, в США все ветви власти, дескать, действуют независимо друг от друга, а во-вторых, президенту пока не до китайской головоломки. Вот он выздоровеет и со всей китайщиной разберется. А пока, мол, не надо раздувать страсти.

Так что с любой точки зрения болезнь играет на политические перспективы Байдена. Хотя мы ему желаем скорейшего выздоровления.