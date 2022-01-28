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Джо Байден завёл в Белом доме кошку

11:23, 29 января 2022
Джо Байден завёл в Белом доме кошку
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Президент США Джо Байден завёл в Белом доме кошку Уиллоу, сообщил он в своём Twitter. Животному уже два года, Впервые с этой кошкой Байден познакомился в 2020 году, когда та выскочила на сцену во время его предвыборного митинга в Пенсильвании.

Добро пожаловать в семью Байденов, Уиллоу!написал президент США.

Имя питомцу дали в честь родного города первой леди страны Джилл — Уиллоу-Гроув.

Уиллоу — первая кошка в Белом доме за десять лет. До Байдена кошку держал президент Джордж Буш, который привёз себе домашнего питомца из Индии.

Ранее сообщалось, что в декабре Джо Байден стал обладателем щенка немецкой овчарки Коммандер. Кроме того, у президентской четы есть и второй пёс — Мейджор. Он въехал в Белый дом через несколько дней после инаугурации, вместе с ним в резиденции поселилась престарелая овчарка по кличке Чемп, которая вскоре умерла.

Мейджер был взят из приюта и оказался достаточно агрессивного нрава. Собака уже несколько раз кусала людей на территории Белого дома.

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