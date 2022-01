Джо Байден завёл в Белом доме кошку

Имя питомцу дали в честь родного города первой леди страны Джилл — Уиллоу-Гроув.

Уиллоу — первая кошка в Белом доме за десять лет. До Байдена кошку держал президент Джордж Буш, который привёз себе домашнего питомца из Индии.