Представитель Путина остался в восторге от подсветки Белого дома Глава РФПИ одобрил окрашенный в цвета флага России и США Белый дом

Власти Соединенных Штатов поступили правильно, когда решили окрасить Белый дом в бело-сине-красный цвет, написал в соцсети X глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Именно так он отреагировал на публикацию журналиста Бенни Джонсона.

Великолепно! Правильные цвета, — написал Дмитриев.

В свою очередь Джонсон опубликовал снимок, где сравнивается подсветка Белого дома при президентстве Джо Байдена и Дональда Трампа. Прошлая администрация подсвечивала здание в цвета радуги. Сейчас же одно из самых главных зданий США подсветили в цвета национального флага. Такие же цвета имеет и российский триколор.

Ранее Кирилл Дмитриев высказался о важности продолжающегося диалога между российским и американским лидерами. В своем сообщении в социальных сетях он подчеркнул особую значимость переговоров президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа для международной стабильности. По мнению Дмитриева, сотрудничество между Москвой и Вашингтоном обладает значительным потенциалом и может привести к важным результатам.