«Могут добиться многого»: Дмитриев высоко оценил значение диалога РФ и США Дмитриев: диалог Путина и Трампа имеет жизненно важное значение

Диалог президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжается и имеет жизненно важное значение, заявил в соцсети X глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он отметил, что Москва и Вашингтон могут добиться многого.

Диалог президента Путина и президента Трампа продолжается и имеет жизненно важное значение для мира. Россия и США могут добиться многого, — написал Дмитриев.

Ранее Путин пошутил на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», что не может заставлять ждать Трампа перед запланированным с ним телефонным разговором. Позднее информацию о беседе подтвердил американский лидер. Переговоры двух лидеров были запланированы на 17:00 мск.

1 июля Путин и французский президент Эммануэль Макрон впервые за последние три года провели телефонный разговор. В ходе беседы российский лидер указал, что нынешний украинский кризис стал результатом действий западных стран. Главы государств также обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке, включая противостояние между Ираном и Израилем.