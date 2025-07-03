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03 июля 2025 в 17:59

«Могут добиться многого»: Дмитриев высоко оценил значение диалога РФ и США

Дмитриев: диалог Путина и Трампа имеет жизненно важное значение

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: White House/Flickr.com/Global Look Press

Диалог президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжается и имеет жизненно важное значение, заявил в соцсети X глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он отметил, что Москва и Вашингтон могут добиться многого.

Диалог президента Путина и президента Трампа продолжается и имеет жизненно важное значение для мира. Россия и США могут добиться многого, — написал Дмитриев.

Ранее Путин пошутил на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», что не может заставлять ждать Трампа перед запланированным с ним телефонным разговором. Позднее информацию о беседе подтвердил американский лидер. Переговоры двух лидеров были запланированы на 17:00 мск.

1 июля Путин и французский президент Эммануэль Макрон впервые за последние три года провели телефонный разговор. В ходе беседы российский лидер указал, что нынешний украинский кризис стал результатом действий западных стран. Главы государств также обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке, включая противостояние между Ираном и Израилем.

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