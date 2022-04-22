Байден вновь «поздоровался» с пустотой после выступления в Сиэтле

Президент США Джо Байден протянул руку для приветственного рукопожатия в пустоту после публичного выступления в Сиэтле. Глава государства прибыл в город в рамках двухдневного визита на Тихоокеанское побережье страны. Сцену засняли местные журналисты.

После речи о предполагаемых реформах в стране Байден приветственно помахал залу, отдал честь, поднял вверх большой палец, а после развернулся с протянутой рукой для приветствия неизвестно кому. Позади президента никого не было.

Это не первый раз, когда лидер могущественной державы, диктующей условия всему миру, «здоровается» с пустотой. Аналогичная ситуация произошла неделю назад в Северной Каролине. Точно так же, закончив своё выступление по поводу инфраструктурной реформы, президент США на глазах многочисленной публики развернулся и протянул руку для приветствия в пустоту.

Президент был крайне озадачен, когда никого не увидел подле себя. С растерянным видом он потоптался возле трибуны и пошёл искать проход, чтобы уйти со сцены.

Ранее бывший врач Обамы и Трампа, член палаты представителей Ронни Джексон назвал состояние Байдена «проблемой национальной безопасности». В интервью телеканалу One America New он отметил, что когнитивные способности нынешнего президента США сильно ухудшились.