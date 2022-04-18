В США высмеяли попытку Белого дома «спасти» Байдена от прессы

Сотрудник Белого дома в костюме пасхального кролика позволил президенту США Джо Байдену не отвечать на неудобный вопрос журналиста, заявила пресс-секретарь сенатора-республиканца от штата Миссури Джоша Хоули Эбигейл Марон. Она предположила, что Байден опять говорил что-то не то, сообщает РИА Новости.

Мероприятие по случаю празднования католической Пасхи прошло в США 18 апреля. На кадрах записи видно, что человек в костюме пасхального кролика уводит президента США от журналиста.

Марон отметила, что провела расследование и выяснила: роль кролика исполняла сотрудница Белого дома.

Выходит так, что Меган Хейс, работающая в Белом доме, была тем самым кроликом, который прервал комментарии нашего президента по Афганистану. Очевидно, что президент начал говорить что-то не по плану, — считает Марон.

Она добавила, что Хейс вычислили по фотографии, появившейся в Сети. На ней девушка стоит в том же костюме, но с открытым лицом. На эпизод обратили внимание и СМИ, отметившие, что Байдена в очередной раз «спасли» от прессы.

Ранее стало известно, что на том же мероприятии жена Байдена Джилл напомнила президенту США помахать публике рукой. Она была вынуждена подсказывать растерявшемуся хозяину Белого дома, когда Байден закончил речь по случаю праздника. Первая леди США стала ему громко указывать на необходимость помахать рукой, не обратив внимания на включённый рядом микрофон.