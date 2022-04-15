Оценена вероятность импичмента Байдена

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В результате оказания военной помощи Украине США рискуют лишиться значительной части своих запасов вооружения. При этом возможности быстро нарастить запасы у государства нет. Такое мнение высказал аналитик агентства Bloomberg Хэл Брэндс.

По словам Брэндса, Штаты выступают в ситуации с Украиной в роли «арсенала демократии», однако этот арсенал с течением времени рискует истощиться. Уже сегодня Вашингтон израсходовал на поддержку Киева треть своих...