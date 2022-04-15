Оценена вероятность импичмента Байдена

Оценена вероятность импичмента БайденаАмериканист Дробницкий оценил вероятность импичмента Байдена
В настоящее время у республиканцев нет возможности через палату представителей начать процедуру импичмента президента США Джо Байдена, хотя есть политики, которые выступают за это, рассказал в беседе с NEWS.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, призвавшая к импичменту конгрессвумен Марджори Тейлор Грин является особой, которая любит экзальтировать публику. Американист отметил важность предстоящих выборов в палату представителей США в ноябре 2022 года и заявил, что нужно подождать, как будет складываться ситуация, в том числе с Байденом, осенью.
На её (Марджори Тейлор Грин. — NEWS.ru) высказывания не стоит так опираться. Трампистская часть истеблишмента Республиканской партии, люди, которые за Трампа готовы себя на британский флаг порвать, даже они относятся к ней слегка снисходительно. Это интересная личность, но никакого мейнстрима она не представляет. Действительно, если конгресс окажется под республиканцами, дела тускло пойдут у нынешней администрации. На фоне того, что они полностью провалили электоральную реформу, не очень понятно, что они будут делать с выборами в ноябре. Импичмент — это в рамках демократических процедур, а что там будет — никто не знает, — сказал Дробницкий.
Ранее Грин призвала объявить импичмент Байдену. Политик отметила, что испытывает чувство стыда за то, что он руководит Америкой.
До этого Грин заявила, что США должны прекратить оказание военной помощи Украине, поскольку есть риск, что она будет использована вовсе не в благих целях. Эта помощь может попасть в руки нацистов, пытающих своих сограждан. Она также отметила, что поставки вооружения «легли тяжёлым бременем» на плечи налогоплательщиков США, но Байден не спешит вести переговоры о прекращении конфликта и продолжает обострять отношения с Россией.