Вашингтону следует прекратить оказание Украине военной помощи, поскольку есть риск, что она будет использована вовсе не в благих целях. Эта помощь может попасть в руки нацистов, пытающих своих сограждан. Такое мнение в своём Twitter-аккаунте выразила член конгресса США Марджори Тейлор Грин.

Мы не должны тратить миллиарды долларов американских налогов, заработанных тяжёлым трудом, на военную помощь, которая, возможно, попадет к нацистским группировкам, пытающим невинных людей, в особенности женщин и детей, — написала она.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон выделит дополнительно $800 млн в качестве военной помощи Украине. В рамках этой помощи Киев получит 800 лёгких систем ПВО, 9 тысяч противотанковых комплексов, 7 тысяч единиц стрелкового оружия и 20 млн различных боеприпасов. Общий объём дотаций с учётом ранее выделенных средств составит $1 млрд.

Заявление американского лидера прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, всё это оружие будет в итоге захвачено чеченскими гвардейцами у украинских военных в качестве трофеев.