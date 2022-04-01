Республиканцы назвали истинную цель Байдена на Украине

Истинной причиной помощи Украине со стороны США является желание американского президента Джо Байдена «сдерживать» Россию. Об этом в своём Twitter написала член палаты представителей от Республианской партии США Марджори Тейлор Грин.

Поставки вооружения на Украину легли тяжелым бременем на плечи американских налогоплательщиков. В это время Байден не спешит вести переговоры о прекращении конфликта <...> Вместо этого он по-прежнему продолжает обострять отношения с Россией, — сообщила Грин.

Она также добавила, что Штатам следовало бы претендовать на добычу значительных запасов украинского лития, но этим Байден, по утвеждению Грин, также не занимается.

Грин регулярно публикует посты с обвинениями в адрес Джо Байдена в неразумной политике по отношению к полезным ископаемым. По её словам, увеличение добычи полезных ископаемых в самих США приведёт к экологической катастрофе, а также значительно истощит запасы страны.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил о том, что Россия помешала планам США снизить стоимость нефти за счёт топлива из Индии и Китая. Эти страны не намерены открывать свои нефтяные резервы по примеру США, считает он. Скидка на российскую нефть позволяет им этого не делать.

В настоящее время США пытаются убедить Китай и Индию присоединиться к инициативе Вашингтона и высвободить нефть из своих резервов.

Также президент США Джо Байден заявил, что Соединённые штаты будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов один миллион баррелей в течение шести месяцев из-за дефицита на внутреннем рынке. По его словам, всего будет выделено 180 млн баррелей.