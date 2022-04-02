Байден «задремал» на церемонии ввода атомной подлодки

Президента США Джо Байдена на церемонии ввода в строй атомной подлодки заметили долго стоявшим с закрытыми глазами и не реагирующем на происходящее, сообщает РИА Новости. Это не первый курьёзный случай с участием главы Белого дома — в августе 2021 года он заснул на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. После серии таких инцидентов американский лидер получил прозвище Sleepy Joe (Сонный Джо).
Полминуты глава государства
Окружение президента США внимательно следило за церемонией. Как следует из трансляции Белого дома, остальные участники мероприятия стояли с открытыми глазами.
Байден принял участие в церемонии введения в строй подводной лодки USS Delaware (SSN 791) — ударной быстроходной атомной субмарины класса «Виргиния». Они предназначены для выполнения широкого спектра задач в открытом океане и на побережье и были задуманы как менее дорогая альтернатива ударным подводным лодкам класса Seawolf.
В прошлом году Байден заснул на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Беннет прибыл в Соединённые Штаты на переговоры с американским лидером 26 августа.
До этого Байден едва не уснул на климатическом саммите. Он пытался бороться со сном до тех пор, пока к нему не подошёл сотрудник аппарата главы государства. После этого Байден протёр глаза и продолжил слушать выступающих. На записи видно, что лидер США на протяжении минуты пытается не уснуть и время от времени закрывает глаза на несколько секунд.
Нынешний президент США получил прозвище Sleepy Joe (Сонный Джо) из-за случаев, когда он терял нить разговора или визуально выглядел спящим на мероприятиях.