Байден «задремал» на церемонии ввода атомной подлодки

Президента США Джо Байдена на церемонии ввода в строй атомной подлодки заметили долго стоявшим с закрытыми глазами и не реагирующем на происходящее, сообщает РИА Новости. Это не первый курьёзный случай с участием главы Белого дома — в августе 2021 года он заснул на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. После серии таких инцидентов американский лидер получил прозвище Sleepy Joe (Сонный Джо).

Полминуты глава государства стоял с закрытыми глазами, пока в порту Уилмингтона раздавались торжественные залпы. Рука Байдена была зафиксирована у лба в воинском приветствии. Затем он проморгался и немного поправил приложенную ко лбу руку.

Окружение президента США внимательно следило за церемонией. Как следует из трансляции Белого дома, остальные участники мероприятия стояли с открытыми глазами.

Байден принял участие в церемонии введения в строй подводной лодки USS Delaware (SSN 791) — ударной быстроходной атомной субмарины класса «Виргиния». Они предназначены для выполнения широкого спектра задач в открытом океане и на побережье и были задуманы как менее дорогая альтернатива ударным подводным лодкам класса Seawolf.

В прошлом году Байден заснул на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Беннет прибыл в Соединённые Штаты на переговоры с американским лидером 26 августа.

До этого Байден едва не уснул на климатическом саммите. Он пытался бороться со сном до тех пор, пока к нему не подошёл сотрудник аппарата главы государства. После этого Байден протёр глаза и продолжил слушать выступающих. На записи видно, что лидер США на протяжении минуты пытается не уснуть и время от времени закрывает глаза на несколько секунд.

Нынешний президент США получил прозвище Sleepy Joe (Сонный Джо) из-за случаев, когда он терял нить разговора или визуально выглядел спящим на мероприятиях.