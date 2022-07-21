Конгресс США готов признать РФ спонсором терроризма при бездействии Госдепа Politico: Конгресс США может признать РФ спонсором терроризма, если это не сделает Госдеп

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Конгресс США

В случае, если Госдепартамент США не признает Россию страной — спонсором терроризма из-за событий на Украине, это сделает американский Конгресс. Об этом в телефонном разговоре с госсекретарём Энтони Блинкеном заявила спикер Палаты представителей законодательного органа Нэнси Пелоси. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на осведомлённые источники.

По информации издания, разговор между Блинкеном и Пелоси состоялся в начале текущей недели. При этом представители двух сторон отказались комментировать эти данные.

Газета напомнила, что Конгресс дал право государственному секретарю вносить те или иные страны в американский список государств — спонсоров терроризма. Однако законодатели могут принять инициативу, которая позволит делать это без участия Госдепартамента.

Нет никаких юридических причин, по которым Конгресс не мог бы принять закон, фактически объявляющий Россию страной — спонсором терроризма, — пишет издание.

Politico отмечает, что Госдепартамент на протяжении долгого времени скептически относился к занесению РФ в данный список, где в настоящее время числятся Иран, КНДР, Сирия и Куба. Ряд экспертов отмечают, что включение России в этот список сделает практически невозможными для американских лиц все сделки с Москвой.

В список стран — спонсоров терроризма могут быть внесены государства, которые, по мнению Вашингтона, неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма. Внесение того или иного государства в перечень может иметь значительные последствия в плане введения дальнейших ограничительных мер. С 1979 года США добавляли в данный список очень незначительное число стран и речь шла, как аправило, о «государствах-изгоях», в которых интересы США были ограничены.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратился к США с призывом признать Россию страной — спонсором терроризма. Он отметил, что такое решение уже одобрено комитетом сената США, юридическое решение по этому вопросу может быть принято Госдепом.