Зеленский призвал США признать Россию страной — спонсором терроризма

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратился к США с призывом признать Россию страной — спонсором терроризма. По его словам это произошло в понедельник, 27 июня, утром. Видеообращение украинского лидера опубликовано в Telegram-канале его офиса, пишет ТАСС.

Сегодня утром я обратился к Соединенным Штатам Америки признать Россию страной — спонсором терроризма, — сообщил Зеленский.

Он добавил, что такое решение уже одобрено комитетом сената США, юридическое решение по этому вопросу может быть принято Госдепом.

Такое решение очевидно необходимо, и его должен поддержать весь демократический мир. Я сказал об этом участникам саммита «Большой семерки», который состоялся в Германии, — рассказал украинский президент.

О том, что эксперты американской администрации изучают, соответствует ли Россия критериям для внесения её в список государств — спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине, Госдеп сообщил ещё в начале июня. Именно это ведомство составляет список стран — спонсоров терроризма. В него могут быть внесены государства, которые, по мнению США, «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма».

Внесение в такой список чревато широкомасштабными санкциями в отношении попавших в перечень стран. Меры могут приниматься и против юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю с находящимися в списке странами.

С 1979 года в список попали незначительное число стран, причём, как отмечалось в американских СМИ, речь шла о «государствах-изгоях, интересы США в отношении которых ограничены». Это Иран, КНДР, Куба и Сирия.

Ранее Зеленский выступил с предложением создать в мире глобальный механизм конфискации российских активов. Кроме того, он настаивает на том, чтобы в радикальной мере ограничить нефтяные доходы РФ.