Байден снова сдал положительный тест на коронавирус

Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден снова сдал положительный тест на COVID-19 и продолжит находиться на жесткой изоляции, заявил его лечащий врач Кевин О'Коннор. По словам медика, американский лидер чувствует себя очень хорошо, хотя кашель и беспокоит его время от времени.

Он по-прежнему страдает от периодического кашля, но уже реже, чем это было вчера. У него нет лихорадки и он пребывает в хорошем настроении. Его температура, пульс, кровяное давление, частота дыхания и показатель кислорода в крови остаются абсолютно нормальными. Его легкие также чисты, — говорится в отчете, опубликованном на сайте Белого дома.

Байден заразился коронавирусом 21 июля. Спустя несколько дней в Белом доме заявили, что президент чувствует себя лучше и продолжает работу в удаленном режиме. 27 июля Байден получил два отрицательных теста на коронавирус. Однако 30 июля тест американского лидера на COVID-19 дал положительный результат. Байдену пришлось уйти на самоизоляцию.