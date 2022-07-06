Демократы в США захотели избавиться от Байдена Журналистка Fox News Ларен узнала о планах Демпартии США избавиться от Джо Байдена

Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

После ноябрьских промежуточных выборов в палату представителей Демократическая партия США намерена сделать действующего президента страны Джо Байдена «козлом отпущения» и после «избавиться» от него. Об этом в эфире Sky News Australia сообщила политический обозреватель Fox News Томи Ларен. Она назвала главу американского государства «марионеткой в руках крайне левых».

В студии австралийского телеканала обсуждались результаты опроса Harvard CAPS/Harris Poll. Они показали, что 71% граждан США считают нежелательным участие действующего главы государства в выборах на второй срок. Кроме того, в настоящее время на фоне инфляции и роста цен на бензин рейтинг Байдена упал до 38%.

По словам Ларен, демократы намерены подождать и оценить итоги выборов в ноябре, и если они окажутся неудачными, «они кинут Джо Байдена» и сделают из него «козла отпущения».

Он просто марионетка в руках крайних левых. Но американцев они заставят думать не это. Американцам они скажут, что это только Джо и Камала — проблема в них. Они пустят его в расход, избавятся от него, как они всегда и планировали, — отметила журналистка.

Она также добавила, что на следующие президентские выборы демократы изначально планировали отправить Камалу Харрис, однако теперь её кандидатура уже не рассматривается. По мнению Ларен, в 2024 году претендентом от Демократической партии на кресло главы Белого дома будет губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Ранее обозреватель американского журнала The American Conservative Питер ван Бюрен заявил, что стремление президента США Джо Байдена участвовать в боевых действиях на Украине путём санкционного давления на РФ и поставок вооружения может разорить Америку. По мнению журналиста, все принятые меры против России бьют по экономике Штатов. Он назвал Байдена «императором Донбасса без одежды».